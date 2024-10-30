Nuevo Contralor y Fiscal General serán presentados el 8-Nov

El Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional (AN) aspira presentar a los ciudadanos que estarán al frente del Ministerio Público (MP), Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, antes del 8 de noviembre.

“No se ha presentado ninguna impugnación hasta el momento. No ha sido impugnado ningún aspirante a ninguno de estos tres cargos; pero sigue abierto este proceso que concluye este 30 de octubre a mediodía”, agregó el vicepresidente del comité, diputado José Gregorio Correa.

Por su parte, el parlamentario de la AN, Giuseppe Alessandrello, resaltó que hasta el momento ha conversado con alrededor de 50 postulados durante la subfase de entrevista.

Destacó que en estas entrevistas evaluarán otros elementos personales que no se visualizan en los expedientes consignados.

El pasado 26 de octubre, el Comité presentó la lista de los postulados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República, en conjunto con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Entre los postulados, figura el actual director del Saime, Gustavo Vizcaino y la presidenta de Misión Nevado, Maigualida Vargas Moreno, para el cargo de Contralor General.

Con información de Diario 2001