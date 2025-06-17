Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay: “Persiste su condición clínica de máxima gravedad, con pronóstico reservado”

El senador colombiano y precandidato presidencial tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia la tarde de ayer por sangrado cerebral

Por Candy Valbuena

Nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay: “Persiste su condición clínica de máxima gravedad, con pronóstico reservado”
Senador Miguel Uribe - Foto: Facebook Miguel Uribe
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la mañana de este martes 17 de junio se conoció un nuevo parte médico emitido por la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado a bala cuando estaba en una actividad política en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

El centro médico indicó que la condición de salud del senador continua siendo de “máxima gravedad” y con “pronóstico reservado”.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá informa, por solicitud de la familia, que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos, con manejo multidisciplinario con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico”, se lee en el comunicado.

“Persiste su condición clínica de máxima gravedad, con pronóstico reservado”, agrega.

Nuevas intervenciones quirúrgicas

Cabe recordar que en la tarde del lunes 16 de junio, en el primer parte médico del día, el centro médico informó que al senador se le había hecho en la madrugada “una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial” del 7 de junio, día del atentado.

Tras esa cirugía, estaba con tendencia a la estabilidad y en condición clínica “crítica, con pronóstico neurológico reservado”, pero horas después tuvieron que hacerle la nueva operación por el sangrado cerebral.

Luego del último parte médico de la clínica, la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, declaró a periodistas que el político seguía “luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto”.

“Hoy, con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirles a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva”, dijo.

Foto: Fundación Santa Fe de Bogotá

Lee también: Extremadamente crítica: Fundación Santa Fe alerta con nuevo parte médico de Miguel Uribe

Noticia al Día/Con información de El Heraldo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Noticias Relacionadas

Deportes

¡Orgullo nacional! La Vinotinto U17 de Voleibol se corona campeona de Sudamérica

​La actuación de las jóvenes atletas fue memorable, pero destacaron de manera especial los nombres de Yalesca Colina y Armanda Pacheco
Zulia

Activan servicio de agua para el municipio Cabimas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Red Alta/Laureles/Ciudad Sucre, este domingo, 21 de septiembre para…
Zulia

La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre,…
Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025