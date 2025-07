Felipe Capozzolo, recién electo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) concedió una entrevista en Unión Radio, donde aseguró que: "Esta va a ser una Fedecámaras constructora y más cercana a la gente", evidenciando su compromiso por darle un enfoque más dinámico y participativo a la entidad.

Durante las elecciones, los gremios empresariales participaron bajo un sistema uninominal, en el que se presentaron dos equipos conformados por cuatro profesionales cada uno. Sobre esta dinámica, Capozzolo comentó: "Teníamos dos equipos integrados por cuatro maravillosos profesionales de lado y lado, compañeros todos de los gremios", señalando la pluralidad y la colaboración interna que caracterizó este proceso.

En su discurso, el presidente electo resaltó la importancia de mantener una comunicación fluida y estratégica con el gobierno y otros actores sociales. "Seguiremos teniendo una interlocución intensa con todos los actores sociales, primordialmente con el Gobierno nacional, que es el ente regulador", explicó.

Añadió que el diálogo debe entenderse como "una herramienta para resolver los problemas del país y los desafíos empresariales, más que un fin en sí mismo".

Autonomía

Capozzolo también destacó la autonomía de Fedecámaras como pilar fundamental para su legitimidad. "La legitimidad de planteamiento de nuestra institución se afinca en la independencia y autonomía de nuestra federación", aseguró, señalando que la organización actuará siempre en defensa de los intereses empresariales y en búsqueda de soluciones constructivas. "Nuestro trabajo es llevar el mensaje de los empresarios hacia el gobierno y no al contrario", subrayó.

Además, enfatizó que el nuevo liderazgo no está enfocado en pedir beneficios, sino en colaborar y proponer ideas concretas para el desarrollo económico del país. "No venimos a pedir nada, venimos a proponer, no vinimos a exigir, vinimos a trabajar, venimos a construir", remarcó.

Finalmente, expresó su compromiso personal con el gremio empresarial: "Soy el servidor número 1 de los empresarios de este país" y concluyó anunciando que se seguirá trabajando con base en los estatutos para fortalecer la federación en los próximos dos años.

Con estas palabras, Felipe Capozzolo inicia su gestión con una clara promesa de diálogo, independencia y construcción conjunta, en un momento crucial para el sector empresarial venezolano.

Noticia al Día/Con información de Mundo UR