Nuevos detalles del asesinato de ‘La Reina’, suegra de Pipe Calderón: Alias ‘Chupeta’ estaría tras su muerte

En la noche del jueves 8 de mayo de 2025 se cerró el último capítulo de la historia de María del Pilar Zea Cobo, alias La Reina, una mujer cuya vida estuvo envuelta de poder, traición y negocios, que fue trazada en los márgenes del narcotráfico colombiano por décadas, reseña Infobae.

Zea Cobo era también suegra del cantante de música urbana Pipe Calderón. Fue asesinada en el parqueadero del Mall del Este, en Medellín; y aunque su parentesco con una figura pública llamó la atención mediática, su muerte esconde una trama mucho más profunda.

De acuerdo con una investigación periodística que publicó Semana, su repentina muerte estaría asociada directamente con uno de los narcos más temidos del cartel del Norte del Valle: Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

Zea tenía una reputación bien cimentada en el mundo del tráfico de estupefacientes, especialmente en el Valle del Cauca, donde operaba con destreza.

Según fuentes consultadas por el medio, no era solo una figura decorativa en los círculos criminales. Era una mujer influyente, con nexos poderosos y un historial que habría incluido cooperación con la DEA, lo cual, según las autoridades, pudo haberle costado la vida.

Alias Chupeta y la posible sombra en el asesinato de Zea

Las autoridades, de acuerdo con la hipótesis obtenida por el medio nacional estarían conectando el crimen con “Chupeta”, excapo del cartel del Norte del Valle que, adicionalmente, recuperó su libertad en noviembre de 2024 en Estados Unidos, tras colaborar con la justicia en el caso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Desde entonces, se rumora que “Chupeta”, que durante su reclusión se sometió a múltiples cirugías para alterar su apariencia, elaboró una lista con nombres de supuestos traidores.

Entre ellos, según investigadores, estaba María del Pilar Zea. La mujer habría sido una de las pocas personas que lo visitó durante su escondite en Brasil, y a quien acusaría de entregarlo a la DEA en 2007, de acuerdo con el medio periodístico.

“La Reina” había bajado la guardia. Vivía sin mayor seguridad, asistía a eventos sociales y había protagonizado incluso un programa de entretenimiento durante el matrimonio de su hija, María Paula Trujillo, con Pipe Calderón.

La noche fatal de la Reina y suegra de Pipe Calderón



A las 7:00 p.m. de ese jueves, Zea recibió una llamada que no admitía dilaciones. Le ordenaron asistir a una reunión urgente para hablar de “negocios”.

Partió en su camioneta blindada desde su apartamento en El Poblado, acompañada de su pareja, John Fredy Toro Hincapié, rumbo al Mall del Este. Ya en el lugar, pidió a Toro que le comprara una bebida. En menos de diez minutos, todo cambió.

Al regresar, Toro encontró el cuerpo sin vida de Zea en la silla trasera del vehículo. Y aunque inicialmente se divulgó que la mujer había sido encontrada con dos impactos de bala en la cabeza, al parecer, también habría sido asfixiada con una bolsa.

Su presunto asesino, identificado como el “Chino Arias”, se había marchado sin levantar sospechas. Las cámaras de seguridad lo captaron saliendo tranquilamente del lugar.

Sin embargo, tras el crimen, la pareja del cantante y él mismo borraron todo rastro de la celebración de sus redes sociales. La cuenta de María Paula se hizo privada, y las publicaciones fueron eliminadas.

Una de las hipótesis más fuertes sobre el crimen apunta a una deuda de 10 millones de dólares, supuestamente relacionada con cargamentos perdidos a inicios de este año.

De acuerdo con testigos, alias Chino Arias fue enviado a saldar cuentas. En la reunión en el vehículo, habría confrontado a Zea por un incumplimiento de palabra.

Fuentes consultadas por Semana aseguran que organizaciones criminales en Colombia están en alerta desde la salida de prisión de Chupeta. El regreso del capo genera temor y rumores de un ajuste de cuentas que apenas comienza.

