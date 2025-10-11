Obrero venezolano sorprende al cantar como Alejandro Fernández

Un obrero venezolano fue sorprendido cantando como el reconocido artista mexicano Alejandro Fernández, mejor conocido como "El Potrillo".

El joven se encontraba enfocado en su labor, cuando un influencer le entregó una corneta y le pidió que cantara un tema con una pista especial.

Asimismo, el trabajador aceptó la propuesta y procedió a cantar el icónico tema ‘Camino al Cielo’ del legendario Vicente Fernández.

Por su parte, el creador de contenido le prometió volverlo a visitar y ayudarlo en redes sociales, ya que "él merece estar en los grandes escenarios".

Esto demuestra nuevamente que todas las personas, así como este joven, tienen un talento oculto que explotar.

Noticia al Día