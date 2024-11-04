Ochenta personas evacuadas y al menos siete afectadas tras voraz incendio de un galpón en Catia

Alrededor de 80 personas fueron evacuadas y al menos siete resultaron afectadas por la inhalación de humo tras incendiarse un galpón en la calle Argentina de Catia, en Caracas.

El hecho se registró en horas de la madrugada de este lunes 4 de junio, cuando el almacén de uno de los galpones pertenecientes a la empresa Frenos Medina se prendió en fuego. Allí, tenían productos de limpieza.

Los Bomberos del Distrito Capital, funcionarios de Protección Civil y cuerpos policiales se presentaron en el área para atender la situación.

El incendio en el galpón de Catia se propagó durante varias horas y pasadas las 7:30 de la mañana ya lo habían controlado en un 70%.

Noticia al Día / El Nacional