Ocho errores al freír carne que impiden que quede jugosa y se deshaga en la boca

Freír carne parece sencillo, pero pequeños descuidos pueden arruinar su textura y sabor. Cortar en la dirección equivocada de las fibras, usar el fuego a baja temperatura, o poner demasiadas piezas en la sartén son solo algunos de los errores que impiden que la carne conserve sus jugos y se vuelva tierna. Conocer y evitar estos fallos es la clave para lograr un bocado suave, sabroso y que se derrita en la boca.
A continuación ocho errores que se cometen al momento de freír la carne:
Cortar mal la carne
- Cortar en la misma dirección de las fibras en vez de en contra. Si no rompes las fibras, queda dura aunque la cocines bien.
Usar cortes inadecuados para freír rápido
- Cortes muy fibrosos o con mucho colágeno necesitan cocción lenta (guiso, estofado) para ablandarse. Si los fríes, quedarán duros.
Poner la carne fría directamente del refrigerador
- El choque térmico tensa las fibras. Lo ideal es dejarla a temperatura ambiente 15–20 minutos antes de freír.
Fuego muy bajo al inicio
- Si la sartén no está bien caliente, la carne se cuece en sus jugos en vez de sellarse, y pierde jugosidad.
Sobrecargar la sartén
- Si pones demasiada carne junta, baja la temperatura y se forma vapor, lo que endurece la carne.
No secar la carne antes de freír
- La humedad superficial impide que se selle bien; se hierve y queda más dura.
Cocinarla de más
- La sobrecocción contrae las fibras y exprime los jugos. Esto pasa mucho con cortes finos.
No dejarla reposar
- Cortar o comer la carne inmediatamente después de freír hace que los jugos se escapen; reposar 3–5 minutos ayuda a que se redistribuyan.
Noticia al Día