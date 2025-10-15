Miércoles 15 de octubre de 2025
Ocho venezolanos entre los finalistas al Guante de Oro 2025

El zuliano Wilyer Abreu busca repetir el galardón en el jardín derecho

Por Daniel García

Foto: Agencias
Ocho peloteros venezolanos han sido seleccionados como finalistas al prestigioso Guante de Oro 2025, galardón que entrega la firma Rawlings a los mejores defensores de cada posición durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

En la Liga Americana, cinco criollos figuran entre los nominados:

Catcher: Carlos Narváez (Medias Rojas de Boston)

Segunda base: Luis Rengifo (Angelinos de Los Ángeles) y Andrés Giménez (Azulejos de Toronto)

Tercera base: Maikel García (Reales de Kansas City)

Jardinero derecho: Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston)

Por su parte, en la Liga Nacional destacan tres venezolanos:

Catcher: Luis Torrens (Mets de Nueva York)

Utility: Miguel Rojas (Dodgers de Los Ángeles) y Javier Sanoja (Marlins de Miami)

Entre los favoritos destaca el barquisimetano Andrés Giménez, quien de lograr el galardón este año, entraría en un selecto grupo de camareros en la Liga Americana que han conquistado cuatro Guantes de Oro consecutivos, junto a leyendas como Bobby Richardson (1961–64), Bobby Grich (1973–76), Frank White (1977–82) y Roberto Alomar (1991–95).

Los ganadores del Guante de Oro serán anunciados el próximo 2 de noviembre, en una ceremonia que reconocerá la excelencia defensiva en el diamante.

