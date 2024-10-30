Octubre es el mes de mayor incremento del tipo de cambio oficial en lo que va de 2024, ha escalado 14,36%

Octubre es el mes de mayor incremento del tipo de cambio en lo que va de 2024. El precio de intervención ha subido 10,50%, mientras el tipo de cambio oficial ha escalado 14,36%.

El Banco Central de Venezuela (BCV) realizó una extensión de su cuadragésima cuarta intervención cambiaria de 30 millones de dólares, este 30 de octubre, de manera que en la semana el emisor ha vendido 85 millones de dólares a los bancos con el fin de apuntalar la oferta de divisas en el mercado cambiario, reseña el portal Banca y Negocios.

Foto: Cortesía

La principal autoridad económica del país regresa a su estrategia de extensiones o ventas complementarias de divisas que no realizaba desde agosto, pero tras el incremento de 1,17% del tipo de cambio oficial, en la jornada del 29 de octubre, para llegar a una nueva marca de 42,23 bolívares, el emisor decidió reforzar una intervención inesperadamente baja de 55 millones, realizada el pasado lunes 28.

Con esta nueva venta de divisas, el BCV ha colocado como intervención cambiaria 85 millones de dólares en la semana. Hasta este 30 de octubre, el monto mensual colocado en el mercado asciende a US$480 millones.

El precio de colocación de esta nueva venta de divisas es de 45,56 bolívares por euro, equivalentes a una tasa de cambio de 42,23 bolívares por dólar que funciona como cotización oficial para todas las operaciones cambiarias de este 30 de octubre.

Con información Banca y Negocios