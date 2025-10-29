El Colegio de Odontólogos de Venezuela (COV)organiza un evento inédito en Caracas: la Expo Comercial Sonrisa con Propósito. Este encuentro busca realzar la esencia profesional de la odontología venezolana y culminará con la elección de su primer Embajador Odontológico Nacional.

El evento se celebrará los días 7 y 8 de noviembre y contará con la participación de más de 20 odontólogos de diversos estados del país. Este espacio no solo es una feria comercial, que incluye conferencias, Stan de marcas reconocidas de insumos y equipos odontológicos, sino una plataforma para la educación y el intercambio de conocimientos.

El Zulia en ‘Sonrisa con propósito’



Representando al estado Zulia, estará la Dra. Minehaha González. Oriunda de Cabimas, la Dra. González es Odontóloga egresada de LUZ y cuenta con una especialidad en Odontopediatría.

Misión de la Dra. González

Su principal propósito es educar y concienciar a los padres sobre la importancia de la atención odontológica oportuna para sus hijos. Además, se dedica a orientar a sus colegas de la salud bucal para que ofrezcan una atención adecuada a los niños, previniendo así "malas experiencias".

"En mi ponencia, presentaré un video educativo con orientaciones clave para padres y profesionales," comentó la Dra. González.

Trayectoria académica

La Dra. González se graduó como odontóloga en LUZ en 2002 y obtuvo su especialidad en odontopediatría en 2012. Su formación incluye dos diplomados, uno en Autismo. Trabaja en el área de Psiconeuroinmunología. Actualmente está cursando estudios de Psicopedagogía. Adicionalmente, es una Odontopediatra holística y se encuentra en el tercer nivel de Reiki.

Conozca más sobre ella en @draminetuodontopediatra

