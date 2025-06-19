Ofrecen recompensa para hallar a "Tobby Jose": Se extravió cerca de Los Plataneros

Un perro que responde al nombre "Tobby José", se extravió hace unas tres semanas, por los alrededores del sector Los Plataneros de Maracaibo.

"Tobby José" es de color negro y tiene 5 años de edad, su familia lo busca incesantemente y ofrecen recompensa para quien ayude a dar con su paradero.

"Es muy tímido, no es agresivo, mis hijos lo necesitan, es su mascota y está muy apegado a nosotros", expresó el padre de familia desesperado por la pérdida del animal.

Quedan a disposición los números telefónicos: 0414-6585792 y 0424-6823524, para cualquier información que posea sobre la ubicación de la mascota familiar.

Foto: Cortesía

Lee también: Ofrecen recompensa para recuperar a ‘Luna’: Se perdió en Ciudadela Faría

Noticia al Día