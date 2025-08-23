Con una gran variedad de atracciones infantiles, excelente comida y buena atención, el parque Oki Doki se posiciona como el sitio ideal para celebrar cumpleaños en San Francisco.

Ubicado en la Calle 18 con Av. 11 del sector Sierra Maestra, el parque cuenta con excelentes y completos paquetes para que el cliente solo se dedique a disfrutar de los momentos inolvidables de la fiesta de cumpleaños.

Buenas atracciones para los niños. Foto: Xiomara Solano

Un punto importante es que Oki Doki se adapta al presupuesto de cada persona, ofreciendo sus distintos servicios según los requerimientos de la clientela, personalizando de esa manera la celebración de la fiesta.

Los paquetes de Oki Doki incluyen el uso de sus áreas como zona gamer, baby gym, piscina de pelotas, juego de roles, trampolines, inflables y su nueva área de princesas, spa para niñas.

Nuevo espacio especial para las niñas. Foto: Xiomara Solano

También ofrecen la variedad de platos como pizzas, hamburguesas, tequeños, snacks entre otros. Y el personal adecuado como anfitrionas, pinta caritas, recreadores, mesoneros y seguridad.

Diversion y alegría. Foto: Xiomara Solano

Oki Doki con todo para un inolvidable cumpleaños

Por todo esto, Oki Doki se ha vuelto la mejor opción para los cumpleaños en San Francisco y el espacio ideal para disfrutar de las vacaciones escolares, con buenas ofertas como la de miércoles y jueves, con precios especiales en todas sus atracciones.

Hermosos espacios adecuados para los niños. Foto: Xiomara Solano

El horario es de miércoles a Domingo de 5:00pm a 11:00pm, y su cuenta de Instagram es @okidokipark donde pueden informarse de sus servicios y promociones. También se pueden comunicar al WhatsApp 04246287224.

La fiesta completa en Oki Doki. Foto: Xiomara Solano

Inflables para todos los tamaños. Foto: Xiomara Solano

Zona gamer llena de diversión. Foto: Xiomara Solano

Mundo de fantasía. Foto: Xiomara Solano

Lee también: Optiamérica ya está en el futuro de los exámenes de la vista con Oculus PL

Noticia al Día