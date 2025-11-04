Martes 04 de noviembre de 2025
Ola de violencia en Michoacán, México: Confirman desaparición del exalcalde de Zinapécuaro tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Michoacán está bajo el azote del crimen organizado. Los actos más recientes de violencia en la entidad mantienen a las fuerzas policiacas en alerta, primero el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y ahora la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro.

Por Candy Valbuena

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue reportado por sus familiares como desaparecido y la Fiscalía confirmó la información. Foto: Agencias
La Fiscalía General del Estado de Michoacán, México informó sobre la desaparición de Alejandro Correa Gómez, quien fungió como presidente municipal de Zinapécuaro entre 2018 y 2021.

Correa desapareció en las primeras horas del domingo, 2 de noviembre, siendo visto por última vez cerca de las 2:00 horas en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue reportado por sus familiares como desaparecido.

Según la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el exalcalde de 41 años fue visto por última vez el pasado domingo 2 de noviembre, en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo.

Un informe de las áreas de inteligencia revela que, a las 03:30 horas de ese día fue visto dentro del bar "La Ingrata", en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que estuvo involucrado

Los reportes indican que Alejandro Correa estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, alias "El Catrín", dueño de casas de empeño en Ciudad Hidalgo.

Durante la búsqueda e investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, Modelo 2021, color blanco.

Características del exalcalde

Las autoridades de procuración de justicia y policiales continúan la búsqueda de Alejandro Correa, quien gobernó Zinapécuaro de 2018 a 2021, y quien al momento de su desaparición vestía una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige.

Foto: FGE

En la ficha de búsqueda también se señala que el exalcalde mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

Más datos

Durante el gobierno de Alejandro Correa, 20 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino a manos del grupo criminal "La Familia Michoacana".

El multihomicidio ocurrió el 27 de marzo de 2022 y Correa Gómez dijo públicamente que desconocía el hecho y enseguida desapareció hasta un mes antes de acabar su mandato.

En esa ocasión, el blanco era Alan Martínez Durán, "El Primo", líder criminal con base en Zinapécuaro y que controla otros municipios de esa zona como Queréndaro e Indaparapeo.

Tensión por la inseguridad de Michoacán

Esta desaparición se produce en un clima de gran tensión e inseguridad para la clase política y los servidores públicos en Michoacán. El contexto estatal ha sido fuertemente afectado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, una muerte violenta que ha provocado una notable movilización social y ha desatado fuertes críticas hacia la actual administración estatal.

Michoacán ha sido escenario de múltiples atentados contra funcionarios públicos a lo largo de este 2025, lo que agrava la preocupación por la seguridad y el paradero de Alejandro Correa Gómez.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda conducir a la localización segura del ex alcalde de Zinapécuaro, reforzando la urgencia de su aparición con vida en un estado marcado por la violencia política.

Lee también: Toman el Palacio de Gobierno de Uruapan, México en señal de protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Noticia al Día/Con información de Europa Press

Temas:

