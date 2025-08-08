La cantante Olga Tañón, mejor conocida como "La mujer de fuego", será homenajeada con el Premio a la Excelencia Musical 2025 de los Latin Grammys.

La Academia musical informó que el galardón será entregado en honor a los más de 250 éxitos, los 4 Latin GRAMMYs y 2 GRAMMY que ha cosechado la «Mujer de Fuego» a lo largo de su trayectoria artística.

«Con su poderosa y aguerrida voz, ha incursionado con facilidad en la bachata, la salsa y el pop latino, forjando una carrera versátil y pionera», señaló la Academia en un comunicado.

Noticia al Día/comunicado