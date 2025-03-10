El estado Zulia ha dado inicio a los preparativos para las Olimpiadas recreativas de matemáticas y lengua 2025, un evento que busca impulsar el desarrollo académico de los estudiantes en áreas clave como la lectura y el razonamiento lógico-matemático.

La Secretaría de Educación del estado recibió el material de evaluación de manos de la Fundación Motores por la Paz, el cual fue distribuido a las coordinaciones de los Programas Educativos Zulianos (PEZ) en los municipios de Maracaibo, San Francisco, Simón Bolívar y La Cañada de Urdaneta.

Las Olimpiadas se llevarán a cabo en tres fases: preliminar, regional y nacional, brindando a los participantes la oportunidad de demostrar sus habilidades y conocimientos en un entorno competitivo y estimulante.

Tanto la Secretaría de Educación como la Fundación Motores por la Paz han manifestado su entusiasmo por esta iniciativa, resaltando su compromiso con el fortalecimiento de la educación en el estado Zulia y en el país. La Secretaría de Educación agradeció a la fundación por su valiosa colaboración en la promoción del desarrollo educativo de los jóvenes zulianos.

