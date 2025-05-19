Omar Barboza: El 25-May el Zulia ratificará que sigue siendo un bastión de la democracia

El exsecretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Omar Barboza Gutiérrez, reitera que "todos los que estamos de acuerdo con el cambio político por la vía democrática, debemos evitar que la actual coyuntura política se convierta en un torneo de descalificaciones entre nosotros".

Considera que en caso contrario ese tipo de conducta daña, deteriora y destruye cualquier buena intención de construir soluciones a la crisis del país, "cuando lo que deberíamos es estar conscientes de que más adelante debemos unirnos para hacer posible el objetivo común".

"Respetemos", dice, "las diferencias tácticas o de otro tipo entre nosotros, aunque cada parte considere tener los mejores argumentos para sustentar su posición. Una conducta diferente sólo favorece al verdadero adversario que es el Gobierno".

Asegura Barboza Gutiérrez que "votar es una manera de mantener la resistencia democrática". No obstante, "abstenerse para defender lo ocurrido el 28 de Julio es una conducta comprensible, pero cuando no está acompañada de un plan de acción conocido para hacer valer ese resultado, conduce a la inmovilización y desesperanza".

Noticia al Día/Nota de prensa