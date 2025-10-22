Omar Vizquel revive su magia defensiva a sus 58 años

A sus 58 años, Omar Vizquel sigue demostrando los reflejos que lo convirtieron en uno de los mejores campocortos de su generación, galardonado con 11 Guantes de Oro durante su carrera en las Grandes Ligas.

En un video compartido en redes sociales, se puede ver al actual mánager de los Gigantes de Rivas, en Nicaragua, participando en el popular juego conocido como “la pared”, que consiste en lanzar una pelota de goma contra una pared para practicar atrapadas rápidas y precisas.

Las imágenes muestran a los jugadores del equipo contando las atrapadas y observando con admiración cómo Vizquel despliega su agilidad y destreza, cualidades que aún conserva y que lo distinguieron durante su brillante trayectoria en el béisbol profesional, donde se ganó el apodo de "Manos de seda".