Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

OMS: Un millón de personas contraen a diario un ITS en todo el mundo, el sexo oral el de mayor contagio

La Organización Mundial de la Salud reveló que, en todo el mundo, se contraen alrededor de un millón de nuevas…

Por Javier Sanchez

OMS: Un millón de personas contraen a diario un ITS en todo el mundo, el sexo oral el de mayor contagio
La Organización Mundial de la Salud reveló que, en todo el mundo, se contraen alrededor de un millón de nuevas ITS a diario.
Ante esta situación que se presenta diariamente en el globo, la OMS hace un llamado por la salud sexual.

Foto: Cortesía


La organización presentó un informe donde reveló que más de un millón de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) se presentan todos los días a nivel mundial en personas entre 15 a 49 años. La mayoría son asintomáticas.

Foto: Cortesía


Más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se pueden transmitir a través del contacto sexual, incluida las vías vaginal, anal y oral.
Algunas ITS también se pueden transmitir de durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Son 8 patógenos relacionados con la mayor incidencia de ITS. De estos, 4 son actualmente curables: sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis.

El sexo oral de mayor contagio


De acuerdo con el portal de salud ‘WebMD’, es una actividad sexual en la que una persona estimula con la boca los genitales de su pareja. Muchas infecciones de transmisión sexual (ITS) se pueden transmitir a través de esta práctica, si no se realizan con seguridad y responsabilidad.

Además, como este acto implica el intercambio de fluidos corporales o piel infectada, es fácil que muchas infecciones se pueden transmitir.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades explicaron que cualquier persona expuesta a una pareja infectada puede contraer una ITS en la boca, la garganta, los genitales o el recto.
"El riesgo de contraer una ITS o transmitir una ITS a otras personas a través del sexo oral depende de varios factores, incluida la ITS en particular, el tipo de sexo y la cantidad de actos sexuales realizados", explicó la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos.

enfermedades más comunes que se pueden contagiar al tener dicha práctica y sus síntomas: Herpes genital, Gonorrea, Sífilis, Clamidia y el virus del papiloma humano (VPH).

Temas:

