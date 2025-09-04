Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

La mañana de este jueves, 4 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la entrada de la onda tropical (OT) número 33 al territorio venezolano, lo que probablemente traerá lluvias al Zulia y otros estados del país.

El organismo detalló que la OT N° 33 está ingresando al territorio por la Guayana Esequiba e interactúa con la zona de convergencia intertropical, generando nubosidad convectiva de evolución rápida, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, sur de Portuguesa, noreste de Cojedes, este de Barinas, sur de Apure, partes de Trujillo y noreste de Zulia.

En cuanto a la OT N° 34, se espera su llegada al país a partir de la próxima semana, entre los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.

Foto: Inameh

Boletín meteorológico

En su acostumbrado boletín meteorológico el Inameh destacó que este jueves: Se observa cielo parcialmente nublado y algunas zonas con poca nubosidad; asimismo, se presenta nubosidad convectiva de evolución rápida, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas en áreas al sur de la Guayana Esequiba, oeste de Bolívar, Amazonas, oeste de Guárico, Cojedes, sur de Portuguesa, este de Barinas, oeste y norte de Apure, Táchira, Mérida y sur del lago de Maracaibo.

Asimismo, se observa nubosidad estratiforme generadora de precipitaciones dispersas en Sucre, norte de Monagas, zonas montañosas de Miranda y La Guaira.

