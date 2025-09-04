Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

El Inameh anuncia que la OT N° 34 entraría a Venezuela la próxima semana, por lo que se mantienen los pronósticos de precipitaciones en gran parte del país

Por Candy Valbuena

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La mañana de este jueves, 4 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la entrada de la onda tropical (OT) número 33 al territorio venezolano, lo que probablemente traerá lluvias al Zulia y otros estados del país.

El organismo detalló que la OT N° 33 está ingresando al territorio por la Guayana Esequiba e interactúa con la zona de convergencia intertropical, generando nubosidad convectiva de evolución rápida, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, sur de Portuguesa, noreste de Cojedes, este de Barinas, sur de Apure, partes de Trujillo y noreste de Zulia.

En cuanto a la OT N° 34, se espera su llegada al país a partir de la próxima semana, entre los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.

Foto: Inameh

Boletín meteorológico

En su acostumbrado boletín meteorológico el Inameh destacó que este jueves: Se observa cielo parcialmente nublado y algunas zonas con poca nubosidad; asimismo, se presenta nubosidad convectiva de evolución rápida, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas en áreas al sur de la Guayana Esequiba, oeste de Bolívar, Amazonas, oeste de Guárico, Cojedes, sur de Portuguesa, este de Barinas, oeste y norte de Apure, Táchira, Mérida y sur del lago de Maracaibo.

Asimismo, se observa nubosidad estratiforme generadora de precipitaciones dispersas en Sucre, norte de Monagas, zonas montañosas de Miranda y La Guaira.

Lee también: Continuarán las lluvias en el Zulia y varios estados del país este miércoles 3-Sep 

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Noticias Relacionadas

Al Dia

Exportaciones de petróleo venezolano alcanzan su nivel más alto en nueve meses: Reuters

El país también exportó unas 275 mil toneladas métricas de derivados del crudo y petroquímicos en agosto.
Sucesos

Muere joven pareja en fatídico accidente de tránsito en Lagunillas

La mujer estaba embarazada
Farándula

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

La industria de la moda lamenta el fallecimiento del diseñador italiano Giorgio Armani.
Al Dia

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

El informe forense presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de Valeria Afanador

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025