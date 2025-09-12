Onda tropical N° 34 ingresó al país este viernes 12-Sept

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció el ingreso de la onda tropical (OT) número 34 al territorio venezolano, la mañana de este viernes, 12 de septiembre, lo que podría generar precipitaciones de intensidad variable hacia el sur del esta Zulia y otras regiones del país.

El organismo detalló que en los próximos días y a partir del domingo, 14 de septiembre se espera que las OT N° 35 y 36 toquen el país.

Asimismo explicó que la OT N° 34 está llegando por el noreste de la Guayana Esequiba con una velocidad promedio de 10 km/h. que se mantendrá interactuando con la zona de convergencia intertropical/vaguada monzónica, generando zonas nubladas y precipitaciones de intensidad variable en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Guárico, Apure, sur de Portuguesa, Cojedes, sur de Yaracuy, norte de Tachira, oeste de Merida/Trujillo y sur del Zulia.

