Onda tropical N° 6 se desplaza por el territorio venezolano: Anuncian más lluvias en Zulia y otros estados este 18-Jun

La mañana de este miércoles, 18 de junio el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical (OT) número seis se desplaza por el territorio venezolano, lo que traerá más lluvias en Zulia y otros estado del país.

Hasta hora del mediodía de este miércoles, el organismo indicó que, se prevé cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas en gran parte del país; sin embargo, se esperan algunas precipitaciones de variada intensidad sobre la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Cojedes, Portuguesa, este de Falcón, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, así como lloviznas en zonas montañosas de Miranda.

Seguimiento de las OT

Onda Tropical N° 5: Pasó a ser T.T Erick sobre el Pacifico al sur de México, cerca de los 95°W al sur de 19°N.

Pasó a ser T.T Erick sobre el Pacifico al sur de México, cerca de los 95°W al sur de 19°N. Onda Tropical N° 6: Desplazándose al noreste de la Guayana Esequiba, cerca de los 58°Wal sur de 16°N.

Desplazándose al noreste de la Guayana Esequiba, cerca de los 58°Wal sur de 16°N. Onda Tropical N° 7: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, en los 43°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viernes 20 de junio.

Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, en los 43°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viernes 20 de junio. Onda Tropical N° 8: Desplazándose al sur de las Islas de Cabo Verde, cerca de los 24°W al sur de 15°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.

Foto: Inameh

Lee también: Pronostican lluvias o chubascos hacia el Sur del Lago de Maracaibo este martes 17-Jun

Noticia al Día