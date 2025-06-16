Ondas tropicales 6 y 7 entrarán al país entre el miércoles y el viernes: Se vienen más lluvias

La temporada de ondas tropicales (OT) continúa afectando a varias zonas del territorio nacional. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó la mañana de este lunes, 16 de junio que entre los días miércoles y viernes de esta semana se espera la entrada al país de las OT números 6 y 7.

Hasta horas del mediodía de este lunes el organismo prevé áreas con nubosidad fragmentadas y precipitaciones especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia. Estimándose algunas lloviznas aisladas en Miranda y este de Falcón.

Trayectoria de las OT

Onda Tropical N° 5: Desplazándose sobre América Central, cerca de los 80°W al sur de 19°N

Desplazándose sobre América Central, cerca de los 80°W al sur de 19°N Onda Tropical N° 6: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 50°W al sur de 15°N Se estima su Ilegada a la Guayana Esequiba entre el miércoles 18 y jueves 19 de junio.

Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 50°W al sur de 15°N Se estima su Ilegada a la Guayana Esequiba entre el miércoles 18 y jueves 19 de junio. Onda Tropical N° 7: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 40°W al sur de 16°N Se estima su Ilegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viernes 20 de junio.

Foto: Inameh

Lee también: Luego de 12 horas persisten las lluvias en Maracaibo

Noticia al Día