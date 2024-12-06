Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

ONU afirma que hay 20 mil cuerpos sin identificar en un aeropuerto de Colombia

En la presentación del informe preliminar de su visita a Colombia, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones…

Por Greily Nuñez

ONU afirma que hay 20 mil cuerpos sin identificar en un aeropuerto de Colombia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la presentación del informe preliminar de su visita a Colombia, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, aseguró este jueves, que unos 20 mil cuerpos sin identificar permanecen resguardados en un hangar del aeropuerto El Dorado.

Con base en testimonios de los locales, el grupo de expertos encargado de levantar la información se refirió a los cementerios "como tierra de nadie", dependientes de "la buena voluntad del administrador" y aseguraron que "no hay registro real de los cuerpos".

En ese contexto, afirmaron: "como consecuencia, Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas piscinas".

Indicaron, que según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20 mil cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá.

"Frente a esta realidad, la multiplicidad de autoridades a cargo de la búsqueda e identificación plantea serios desafíos de coordinación. A esta situación se suma la falta de profesionales capacitados para realizar el trabajo técnico forense necesario. Es urgente la apertura de nuevos programas de especialización en ciencias forenses", apuntaron.

En la misma línea, cargaron contra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al aseverar que "en varios territorios" no está presente "o no cuenta con instalaciones adecuadas", lo que les sirvió de fundamento para sostener que "la falta de resultados de identificación tras la localización" de los cuerpos "impacta en los procesos" y, por tal razón, "las investigaciones se retrasan con la consecuente revictimización de las víctimas de desaparición forzada".

Ante los señalamientos, el Instituto de Medicina Legal respondió en un comunicado que "la entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos".

Con información RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría.
Al Dia

"Informes de la ONU certifican a Venezuela como territorio libre de cultivos y producción de droga": Canciller Gil

Manifestó que desde el organismo continúan trabajando arduamente para defender la verdad sobre el país ante las falsas acusaciones del imperialismo y sectores extremistas.
Al Dia

Zulia fortalece la seguridad vial con nueva regulación de motocicletas antes de la Feria de la Chinita

Esta 23 de septiembre, se llevo a cabo una reunión del Consejo Estadal de Seguridad Ciudadana, Orden Pública y Paz presidida por Javier Magallanes, Comandante de la ZODI
Al Dia

Declaran culpable de todos los cargos a Ryan Wesley por el intento de asesinato del presidente Trump

Este martes 23 de septiembre, declararon culpable de todos los cargos a Ryan Wesley por el intento de asesinato del…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025