Lunes 18 de agosto de 2025
Optiamérica ya está en el futuro de los exámenes de la vista con Oculus PL

Oculus PL, es el primer cristal progresivo que se adapta a la vista del usuario.

Por Isidro Lopez

Optiamérica ya está en el futuro de los exámenes de la vista con Oculus PL. Foto: Isidro López
Adaptando la nueva tecnología de la realidad virtual y la inteligencia artificial a los exámenes de la vista, Optiamérica presentó el visor Oculus PL que sumerge al usuario en una experiencia inmersiva, precisa e inédita que permite ofrecer una solución progresiva hecha a la medida del paciente.

En el Centro Comercial Sambil y el Mall San Francisco, de manera gratuita, la población pudo vivir esta innovadora forma de realizar este tipo de examen, asombrándose de la precisión y facilidad del uso del Oculus PL.

Toda una revolución el Oculus PL. Foto: Isidro López

El Oculus PL es un producto elaborado por Laboratorio Fftech donde, a través del visor de realidad virtual, se analiza cómo mira el usuario para crear lentes que entienden su mirada. Oculus PL, es el primer cristal progresivo que se adapta a la vista del usuario para precisar un buen diagnóstico tomando en cuenta la visión cercana, intermedia y lejana.

De manera gratuita hicieron la presentación en Sambil Maracaibo. Foto: Isidro López

Richard Paredes, representante del Laboratorio FFTech, destacó que Optiamérica es la primera empresa con esta tecnología en Maracaibo “Va a contar con este equipo que es revolucionario que otorga una gran cantidad de ventajas”.

Una experiencia de realidad virtual. Foto: Isidro López

“Es un visor de realidad virtual el cual es capaz de trazar con precisión cuál es la dinámica de la mirada de la persona, es básicamente un mapita que nos va a decir por dónde pasa el ojo de esa persona para luego esos datos puedan ser incluidos dentro del cristal y de esta forma poder tener un cristal, no solo de última tecnología sino mucho más preciso que los de cualquier otro”, explicó Paredes.

En Mall San Francisco también se vivió la experiencia del Oculus. Foto: Isidro López

El Oculus PL está disponible exclusivamente en el Sambil Maracaibo y Mall Paseo San Francisco, esperando tenerlo pronto en el resto de sedes de Optiamérica en el Zulia.

Optiamérica tiene la cuenta de Instagram @somosoptiamerica donde informan de sus planes y promociones. Sus sedes en Maracaibo: Sambil, Metrosol, Galerías Mall, Clínica Zulia y en San Francisco: La Coromoto, Mall Paseo San Francisco.

el Oculus PL estará en el Sambil Maracaibo y en el Mall San Francisco. Foto: Isidro López
Gran cantidad de marabinos vivieron la experiencia. Foto: Isidro López

Noticia al Día

