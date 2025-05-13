Opticolor celebra su tienda número 85 reafirmando su compromiso con Venezuela

Opticolor, reconocida como la cadena de ópticas más grande del país, celebró el pasado viernes 9 de mayo la apertura de su tienda número 85 a nivel nacional. El evento, que tuvo lugar en el Centro Comercial Sambil Chacao, marcó la tercera sucursal de la marca en este importante espacio comercial, consolidando su presencia estratégica en la capital.

Bajo el lema “85 razones para seguir creyendo en el país”, la jornada se convirtió en una muestra vibrante de optimismo, compromiso y visión de futuro. Con una ambientación festiva que incluyó DJ en vivo, animación, teatro, gastronomía, y un photobooth para inmortalizar el momento, Opticolor convirtió la inauguración en un encuentro para celebrar junto a medios, aliados, clientes y comunidad.

Más que una cifra, la tienda número 85 representa un símbolo del compromiso de Opticolor con la salud visual de los venezolanos. Su presencia en 12 estados del país y su continuo crecimiento, incluso en contextos desafiantes, reafirman su apuesta por el desarrollo nacional y la construcción de un futuro más nítido para todos.

Con 26 años en el mercado, Opticolor ha logrado consolidarse como líder en el sector óptico gracias a su amplia oferta de productos, que incluye su marca propia Be Different y reconocidas marcas internacionales. Además, la empresa mantiene una política de precios accesibles y ofrece exámenes visuales gratuitos en todas sus tiendas, con opciones de consultas oftalmológicas a bajo costo.

El modelo de negocio de la cadena también apuesta por la inclusión financiera. A través de alianzas con plataformas como Cashea, la marca facilita pagos en cuotas y delivery gratuito desde su Marketplace, buscando eliminar barreras de acceso a la salud visual.

En paralelo, el impacto económico de la marca también se hace evidente. Opticolor ha generado más de 3.000 empleos directos a lo largo de su trayectoria, y continúa ampliando su red de atención, impulsando el desarrollo local y el consumo consciente en Venezuela.

La inauguración en el Sambil Chacao ratifica no solo la preferencia del público, sino también el compromiso continuo de la marca con su promesa de bienestar. Opticolor avanza, con visión clara, sumando razones para seguir creyendo en Venezuela.

