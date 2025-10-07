Orden de aprehensión contra el asesino de Erick Castillo en Barquisimeto

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, ordenó la aprehensión del conductor que asesinó a Erick Castillo.

El señalado, de nombre, Luis Miguel Cruz Briceño, causó el fatídico choque y se dio a la fuga, dejando a Castillo tirado en la vía.

Se conoció, que Castillo se desplazaba a bordo de un vehículo Daewoo Tacuma de color azul, cuando presentó un desperfecto mecánico y se detuvo a un costado de la vía para revisarlo. De repente, el chofer de la camioneta Toyota 4Runner, perdió el control y lo arrolló.

Delitos Imputados



La Fiscalía 5ª del estado Lara imputará a Cruz Briceño por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y omisión al socorro.

Según el comunicado del Ministerio Público, el implicado conducía a exceso de velocidad, arrolló al ciudadano y se dio a la fuga para evadir su responsabilidad ante el lamentable hecho.

El caso de Erick Castillo, padre, se enmarca en una doble tragedia familiar, ya que su hijo (también llamado Erick Castillo) falleció en otro accidente de tránsito hace semanas.

