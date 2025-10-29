Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Organización Internacional para las Migraciones y Alcaldía de Maracaibo firman memorando de entendimiento para atención a personas vulnerables

Firmaron un memorando de entendimiento para coordinar una gestión compartida de un espacio dentro del Terminal Terrestre de Pasajeros de la ciudad, para apoyar a todos aquellas personas que están retornando al país.

Por Ernestina García

Organización Internacional para las Migraciones y Alcaldía de Maracaibo firman memorando de entendimiento para atención a personas vulnerables
Con la finalidad de establecer acuerdos para la atención de los migrantes en situación de vulnerabilidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)-Venezuela y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo firmaron un memorando de entendimiento para coordinar una gestión compartida de un espacio dentro del Terminal Terrestre de Pasajeros de la ciudad, para apoyar a todos aquellas personas que están retornando al país y así brindarles asistencia y orientación legal e información sobre los servicios disponibles para ellos.

El Alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino y la jefa de la Misión, Lía Poggio, firmaron el acuerdo en el despacho de la primera autoridad del municipio, acompañados por el director del Terminal Terrestre de Pasajeros de Maracaibo, Lenín González.

La OIM es una organización que forma parte del Sistema de las Naciones Unidas, que está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad, y que ayuda a encarar los retos que plantea la migración a nivel operativo, promover la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a través de la migración, y velar por el respeto de los derechos humanos y el bienestar de los migrantes.

La jefa de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Lía Poggio, informó que se encuentra visitando durante esta semana al estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo, para consolidar algunos acuerdos con las autoridades locales, en este caso con el Alcalde de Maracaibo.

“Hemos firmado un memorando de entendimiento para la gestión compartida de un espacio dentro de la Terminal de Pasajeros, donde estamos atendiendo migrantes, sobre todo en procesos de retorno al país y brindando asistencia y orientación legal e información sobre los servicios que están disponibles aquí en el municipio de Maracaibo”, puntualizó la representante de la OIM.

Poggio explicó que la intención es brindar atención a las personas que poseen un perfil de vulnerabilidad y que tengan “algunas necesidades específicas, tenemos un servicio de orientación legal, también servicio de asistencia psicosocial y también chequeo médico, y también hay un espacio para niños, niñas y adolescentes con una atención en particular a la infancia”, acotó.

Igualmente, agregó que existe la participación de la Cruz Roja como socio de la OIM-Venezuela, “pero lo que es clave en este servicio que estamos brindando es la articulación con las diferentes instituciones y autoridades locales”.

Indicó que ya han sido bien atendidos por el director del Terminal de Pasajeros y aseveró que están en contacto tanto con la red local de protección, como con otras instituciones, “con las cuales tenemos convenios para seguir apoyando a las personas que lo necesitan”, destacó la jefa de la Misión.

Para las próximas acciones a ejecutar las partes acordaron el nombramiento de dos enlaces para la ejecución de los acuerdos del memorando, designando a Yennifert Mora, enlace territorial por la Organización Internacional de Migraciones (OIM)-Venezuela y por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a la directora de Desarrollo Social y primera dama, Ana Clara Barboza de Di Martino, quien lleva adelante todos los programas sociales del ayuntamiento marabino.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Al Dia

Organización Internacional para las Migraciones y Alcaldía de Maracaibo firman memorando de entendimiento para atención a personas vulnerables

Firmaron un memorando de entendimiento para coordinar una gestión compartida de un espacio dentro del Terminal Terrestre de Pasajeros de la ciudad, para apoyar a todos aquellas personas que están retornando al país.
Al Dia

San Francisco celebrará la fiesta del Día de la Biblia el viernes 31-Oct

La conmemoración masiva, liderada por pastores unidos, contará con figuras internacionales y buscará la evangelización pública mediante la donación de Biblias.
Al Dia

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Un video que muestra a dos presuntas médicas internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Guanajuato, usando…
Al Dia

Estudiantes de LUZ protestan por falta de comedor

El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, César Piña declaró para Noticia al Día en representación del estudiantado. "Hoy protagonizamos una protesta pacífica, para exigir y exhortar a las autoridades competentes a que nos atiendan nuestras necesidades como estudiantes", puntualizó.

