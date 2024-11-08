¡Orgullo venezolano!: Cinco chefs nacionales se destacan entre los mejores del mundo

Cinco chefs venezolanos han sido destacados en la prestigiosa competencia ‘The Best Chef’, donde se premiaron a 550 chefs de 61 países. Cuatro de ellos, Iván García de "El Bosque Bistro", Carlos García del "restaurante alto", Issam Koteich de "Cordero Caracas" y Ricardo Chaneton de "Mono Restaurant" en Hong Kong, recibieron un cuchillo a la excelencia. Además, Juan Luis, del "mérito restaurante" en Lima, Perú, obtuvo dos cuchillos en la categoría de "experiencia de clase mundial".

Esta edición de la competencia fue más inclusiva que en años anteriores, resaltando la diversidad de talentos culinarios a nivel mundial. De los 550 chefs galardonados, 97 recibieron el máximo reconocimiento con tres cuchillos por ‘el mejor del mundo’, 177 lograron dos cuchillos a la "experiencia de clase mundial" y 276 fueron reconocidos con un cuchillo por la "excelencia".