Oriana Pacheco aportó medallas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

El estado Zulia celebró con orgullo el desempeño de Oriana Pacheco, joven ajedrecista que se consagró como multimedallista en los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025.

Con una actuación impecable sobre el tablero, Pacheco demostró estrategia, concentración y temple, cualidades que la llevaron a lo más alto del podio y que consolidan su lugar entre las grandes promesas del ajedrez venezolano.

La oriunda de Cabimas logró: oro en el segundo tablero, modalidad Clásico, bronce en el segundo tablero, modalidad Rápido, bronce en el primer tablero, modalidad Blitz y plata por equipos en modalidad Rápido, junto a Victoria Niño.

