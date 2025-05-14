Orluis Aular finalizó cuarto en la quinta etapa del Giro de Italia

El ciclista venezolano Orluis Aular volvió a tener un gran desempeño y finalizó en la cuarta posición de la quinta etapa del Giro de Italia.

El criollo de 28 años, quien pertenece al Team Movistar, se ubica en el decimoctavo puesto en la tabla general del Giro de Italia.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) se anotó su tercera victoria por delante de Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) y se consolida como líder de la general. Asimismo, Tom Pidcock fue tercero.

"Era un sprint bastante duro, me ha faltado un poco en la colocación, un descuido lo he pagado caro", fueron las palabras de Orluis Aular al finalizar la etapa.

Noticia al Dia