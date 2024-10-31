Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Oscar D'León y su salsa mayor entre los mejores discos de la historia, según Rolling Stone

Oscar D’León, más conocido como El sonero del mundo, figura en el puesto número 6 de los mejores 50 álbumes de…

Por Ernestina García

Oscar D’León y su salsa mayor entre los mejores discos de la historia, según Rolling Stone
Foto IG
Oscar D’León, más conocido como El sonero del mundo, figura en el puesto número 6 de los mejores 50 álbumes de salsa de todos los tiempos por su disco Oscar D’León y su salsa mayor.

A sus 81 años, el reconocido músico y salsero fue incluido en el listado publicado por la revista Rolling Stone, donde también figura La Dimensión Latina en el puesto número 31 por su disco 75.

"Mi sueño, mi vida y mi pasión entera: La Música – la Salsa y espero que siga creciendo y llegando a todos los corazones por siempre. Gracias por escucharla y bailarla de generación en generación", escribió el artista en su red social Instagram.

“Cuando conducía un taxi en Caracas durante los años 70, Oscar D’León tocaba ritmos afrocubanos en el volante. Su personalidad escénica (el canto alimentado por la testosterona, su baile maníaco mientras tocaba el contrabajo) lo convirtió en una estrella local con el grupo La Dimensión Latina, pero D’León estaba preparado para el estrellato internacional”, reseña Rolling Stone.

En el listado se explica que D’León se reunió con el co-cantante de La Dimensión Latina Wladimir Lozano para una colección de boleros y guarachas con mucho trombón.

“El recuerdo de besar a una mujer sensual ahoga a ‘Sandunguera’ en un océano de éxtasis, mientras que sus salvajes menosprecios a una examante en ‘María’ son a la vez ofensivos e hilarantes. Enrique ‘Culebra’ Iriarte agrega solos de piano aristocráticos a una de las sesiones de salsa que más afirman la vida”, destacó la revista sobre su álbum estrenado en 1978.

Oscar D’León y La Dimensión Latina


En cuanto a 75, el quinto álbum de La Dimensión Latina, que también forma parte del listado, la revista destacó que el álbum comienza con una interpretación rústica de “Mi adorada” de Bobby Capó. El tema se cimienta en el grueso dúo de trombón de César Monge y Antonio José Rojas. Luego, en el disco se desata el infierno con “Llorarás”, un éxito de salsa en el mundo, inicialmente descartado, escrito por el vocalista estrella y contrabajista Oscar D’León.

“La canción en sí marcó el momento específico en el que la salsa venezolana irrumpió en escena con su cruda franqueza y su enfoque bacanal y sobresexuado. En ‘Taboga’, el cantante Wladimir Lozano interpreta un bolero deslumbrante que se transforma en un montuno imprudente cuando D’León toma el control y el ritmo se acelera”, destacó.

Noticia al Día

Temas:

