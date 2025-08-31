Domingo 31 de agosto de 2025
Oscar Piastri conquista el GP de Países Bajos y fortalece sus aspiraciones al título mundial

El australiano logró una carrera impecable pese al acercamiento de Max Verstappen

Por Daniel García

Oscar Piastri conquista el GP de Países Bajos y fortalece sus aspiraciones al título mundial
Foto: Agencias
El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) se impuso con autoridad en el Gran Premio de Países Bajos, firmando una actuación impecable que lo consolida como uno de los grandes protagonistas de la temporada 2025 de Fórmula 1.

En una jornada marcada por la tensión, la estrategia y el fervor local, Piastri cruzó la meta con un tiempo de 1:38:29.849, superando por apenas 1.271 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ídolo de casa. La victoria de Piastri cobra aún más relevancia tras el abandono de su compañero de equipo, Lando Norris, lo que dejó a McLaren dependiendo exclusivamente del rendimiento del australiano.

Desde la pole position, Piastri mantuvo el control en cada giro del circuito de Zandvoort, resistiendo los embates del neerlandés y gestionando con precisión los cambios de neumáticos y las condiciones climáticas.

El joven francés Isack Hadjar (RB), en una actuación reveladora, completó el podio y dejó claro que una nueva generación de talentos está lista para desafiar el orden establecido.

