Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

La ex miss zuliana y modelo Osmariel Villalobos, de 36 años, anunció a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La noticia conmocionó a sus seguidores, especialmente porque Villalobos había sido la venezolana más destacada en la primera gala de Miss Universe Latina 2025.

"Hace una semana les conté que esperaba el resultado de una biopsia. Y tengo días con el diagnostico una forma temprana de cáncer de mama, la palabra cáncer asusta es fuerte. Pero en este caso también significa que se detectó antes de que se volviera más serio.

Agregó la famosa: "Se detectó a tiempo y eso me da una gran ventaja. Estoy enfrentando esto desde la calma, con diligencia, con mucha información y con el acompañamiento necesario. Junto con el oncólogo planificaré el tratamiento de una forma más precisa".

