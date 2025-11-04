Osmel Sousa aclara su salida del Miss Universo

El reconocido Zar de la Belleza, Osmel Sousa, emitió un comunicado para aclarar su situación con la organización Miss Universo. En sus palabras, Sousa confirma su renuncia al cargo de asesor del certamen, una decisión tomada hace tres semanas, una vez que consideró finalizada su "misión" en la pasada edición de Miss Universo.

Sousa explica que su retiro no fue una decisión a la ligera, sino un paso "necesario" tras una profunda reflexión sobre sus logros y su futuro personal. El venezolano, con su característica franqueza, señala que la distancia de su natal Venezuela y la experiencia de "vivir en un lugar completamente solo" a su edad, le hicieron replantear sus prioridades.

"A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido," afirma Sousa, quien ha tomado la decisión de regresar a su tierra para recuperar esa fuerza vital.

El Zar de la Belleza enfatiza que su salida no está marcada por ningún tipo de conflicto, sino que se trata, simplemente, del cierre de un ciclo que ya había cumplido.

Agradecimientos

Sousa expresa su "inmensa gratitud" a los profesionales y amigos que conoció en el certamen, destacando el aprendizaje invaluable y la pasión del equipo de trabajo.

El experto en belleza, agradece especialmente al Sr. Raúl Rocha y a la Sra. Paulina por su comprensión y la oportunidad brindada, deseándoles "todo lo mejor en los futuros proyectos."

A pesar de su renuncia, Osmel Sousa asegura a sus seguidores y al público: "ahora, más que nunca, hay Osmel para rato."

Con su "cariño y gratitud eternos," el icónico preparador de misses se despide de su rol en la organización Miss Universo, reafirmando que su compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto.

A continuación sus palabras:

Noticia al Día/RRSS