Osmel Sousa sobre la canonización de JGH y Carmen Rendiles: "Hoy celebro con orgullo, porque el cielo también habla con acento venezolano"

La fe no conoce de fronteras y Osmel Sousa, el ‘Zar de la belleza’ es muestra de ello. Nacido en Cuba pero criado y formado y realizado como profesional en Venezuela ama esta tierra como si fuese suya, porque a este suelo le debe todo su ser, y se une al júbilo que abraza a toda la feligresía católica por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos.

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), Osmel posa junto a los dos santos de quienes dice sentirse orgulloso. "Como venezolano y como católico, siento una alegría profunda, una gratitud que desborda el alma al ver que la Iglesia universal eleva a los altares a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, dos tesoros de fe y de bondad nacidos en esta tierra bendita llamada Venezuela", se lee en el mensaje publicado en sus redes sociales.

"Hoy, mi fe se hace más viva y mi orgullo más grande. Porque no hay mayor gloria para una nación que ver a sus hijos reconocidos por su santidad, por su entrega, por su amor sin límites. Venezuela, mi amada tierra, hoy está de fiesta junto al cielo. Nuestra historia, tan herida y tan luminosa, se embellece con estos dos nombres que ya resplandecen entre los santos de Dios", continuó.

Ya para finalizar su emotivo mensaje el ‘Zar e la belleza’ expresó: Hoy celebro con orgullo, con fe y con amor. Porque Venezuela también tiene santos. Porque el cielo también habla con acento venezolano".

