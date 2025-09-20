Oswaldo Vizcarrondo se perfila como técnico interino de la Vinotinto

El nombre del exdefensor central y actual entrenador de la Vinotinto Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo, ha comenzado a tomar fuerza como posible director técnico interino de la selección absoluta, de cara al amistoso internacional frente a Argentina, programado para el próximo 10 de octubre en Miami.

La información fue revelada por el periodista deportivo Fernando Petroccelli, quien indicó que Vizcarrondo sería el perfil predilecto dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para asumir temporalmente el mando del combinado nacional, tras la salida de Fernando “Bocha” Batista.

Vizcarrondo, de 41 años, ha venido desarrollando una carrera como entrenador en las categorías juveniles de la selección, destacando por su liderazgo, conocimiento táctico y cercanía con los nuevos talentos del fútbol venezolano.

El compromiso ante Argentina, vigente campeona del mundo, representa un reto de alto nivel para la Vinotinto, que busca reorganizarse tras quedar fuera de la clasificación al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el DRV PNK Stadium de Miami, y servirá como vitrina para evaluar jugadores jóvenes y consolidar una nueva etapa en el ciclo de selecciones.

Aunque la FVF no ha emitido un comunicado oficial, se espera que en los próximos días se confirme la designación de Vizcarrondo, quien ya ha trabajado con varios de los futbolistas convocables en procesos juveniles.

Lee también: Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo