Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Otra alcaldesa es asesinada en México con su esposo en menos de tres días

Uno de los hijos de la pareja muerta fue herido de bala durante el atentado

Por Candy Valbuena

Otra alcaldesa es asesinada en México con su esposo en menos de tres días
Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa del municipio de Tepalcatepec fue asesinada junto a su esposo la mañana de este martes. Foto: RRSS. Foto: Archivo/Diario Reforma
Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa del municipio de Tepalcatepec, ubicado en la región de Tierra Caliente, en el estado occidental mexicano de Michoacán, fue asesinada a tiros a manos de sicarios, según informaron las autoridades locales.

Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa del municipio de Tepalcatepec fue asesinada junto a su esposo Ulises Sánchez Ochoa. Foto: RRSS

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó a EFE que en el ataque, ocurrido la mañana de este martes, también fue asesinado el esposo de la presidenta municipal, identificado como Ulises Sánchez Ochoa, mientras que un hijo de la pareja resultó herido.

El ataque fue perpetrado alrededor de las 11:00 hora local (17:00 GMT) a las afueras de la vivienda de la alcaldesa, ubicada en la zona centro de Tepalcatepec, a unas cuadras del Ayuntamiento.

Una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) informó a EFE que Martha Laura Mendoza era hermana de Blanca Yesenia Mendoza Mendoza, esposa de Juan José Farías Álvarez ‘el Abuelo Farías’, líder del Cártel de Tepalcatepec y exsocio de Nemesio Oseguera Cervantes ‘el Mencho’, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Era su segundo período de gobierno

Martha Laura Mendoza gobernaba por segunda ocasión Tepalcatepec, tras ganar las elecciones del 2024, abanderada por la alianza de los partidos Movimiento de Regeneración nacional (Morena), Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), la misma que impulsó a la actual Presidenta Claudia Sheinbaum.

Foto: Diario Reforma

Mendoza Mendoza gobernó por primera ocasión Tepalcatepec en el trienio 2021-2024, luego de competir en las elecciones del 2021 por el extinto partido Fuerza X México y triunfar por un voto contra Ramón del Val Díaz, entonces candidato de la alianza Morena-PT.

Martha Laura Mendoza obtuvo en ese entonces 1.528 votos por 1.527 de Del Val Díaz.

Otra alcaldesa muerta hace apenas tres días

El pasado domingo, 15 de junio fue asesinada Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, al interior del palacio municipal de dicha población. Durante el ataque también murió el representante de la comunidad de Agua Caliente, Eli García Ramírez.

Asesinan a presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca (15/06/2025). Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, los autores materiales de este doble crimen eran cinco, viajaban a bordo de dos motocicletas y dispararon sus armas hasta en 60 ocasiones. Cometer el crimen les tomó seis minutos.

Otro alcalde asesinado en Michoacán

El asesinato de la alcaldesa Martha Laura Mendoza ocurre a 11 días del homicidio de Salvador Bastida García, alcalde del municipio michoacano de Tacámbaro y también avalado por la alianza Morena-PT-PVEM, quien era investigado por la FGR por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tepalcatepec es un municipio enclavado en la llamada región de Tierra Caliente de Michoacán, una zona en disputa entre al menos siete carteles del narcotráfico.

Las organizaciones en disputa se denominan como el Cartel de Tepalcatepec, Cartel de Los Caballeros Templarios, Cartel de Los Viagras, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Los Blancos de Troya, Cartel de Los Naranjo y Cartel de Acahuato.

En 2025, la organización civil Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, de un total de 246 ataques registrados en el año.

Entre 2018 a 2025, la ONG ha registrado un total de 2.410 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos en el país.

Noticia al Día/Con información de EFE

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
