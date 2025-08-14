Otro bono de 16 mil en Patria: Revise su cuenta

El Ejecutivo nacional, encabezado por Nicolás Maduro, alista la asignación del Bono de Guerra correspondiente al mes de agosto de 2025 a través del Sistema Patria.

Este subsidio mensual, enfocado en tres sectores específicos, funciona como un alivio económico importante para la población ante la difícil realidad que atraviesa Venezuela.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?



Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

