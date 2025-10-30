Otro "Monstruo de Mamera": Mató y violó a su cuñada e hijo en un barrio de Caracas

El atroz crimen de una mujer, de 19 años, y su hijo, de 2 años, sacudió a los habitantes de Mamera 4, en el sector Brisas de Arismendi, parroquia Antímano, Caracas.

Las víctimas, identificadas como, Leidymar de los Ángeles Rocas Navas y Ángel David Molina Navas, de 2 años, fueron asesinadas el pasado 27 de octubre. El responsable, de nombre, ‎Jonaiker José Díaz Caraballo (26), era cuñado de la joven.

Su repentino hallazgo llevó a las autoridades del CICPC a investigar a fondo lo sucedido, logrando que Díaz confesara el atroz asesinato.

Jonaiker Díaz contó que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, por lo que se contactó con su cuñada Leidymar Rocas para que lo ayudara a limpiar su casa y le pagaría por el trabajo realizado.

La joven se presentó con su hijo a trabajar y en un descuido, Díaz comenzó a forzarla para tener relaciones sexuales. Al negarse, el hombre la amarró con un cable en su casa.

El niño, atemorizado, comenzó a llorar, por lo que Díaz se lo llevó al baño y lo apuñaló, dejándolo sin vida. Luego, regresó al cuarto y le asestó más de 50 puñaladas a la joven.

"El Monstruo de Mamera", al verlos muertos, los abusó sexualmente y luego los envolvió en bolsas negras y los arrojó en una zona boscosa ubicada en la parte posterior de la vivienda.

Díaz se trasladó a la residencia de sus padres, en El Valle, donde fue capturado. El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

