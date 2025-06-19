Otros dos funcionarios heridos tras confrontación armada vía a Los Bucares

En el sector Planta C, vía a Los Bucares, ocurrió una confrontación armada donde dos militares resultaron heridos.

Presuntamente, los funcionarios de la GNB se encontraban realizando labores de patrullajes en la zona, cuando fueron interceptados por varios antisociales fuertemente armados.

Los maleantes descargaron sus cartuchos contra la comisión militar e hirieron a dos de los efectivos que se encontraban en el lugar.

Al parecer, los militares lograron salir de la emboscada y trasladaron a sus compañeros hasta un centro de salud donde fueron atendidos de inmediato.

PNB tiroteados

Estos militares resultaron heridos en acciones similares a los funcionarios de la PNB, quienes fueron tiroteados el pasado 4 de junio, en La Concepción.

Presuntamente, los funcionarios Yandry Jiménez y Dany Durán, se encontraban laborando en una de las vías de La Concepción, cuando fueron interceptados por varios antisociales.

Los efectivos al verse acorralados intentaron huir del lugar, pero los maleantes accionaron sus armas de fuego e hirieron a uno de ellos. Ambos fueron llevados al Hospital General del Sur donde fueron atendidos de inmediato.

En ambos casos, las autoridades pertinentes no se han pronunciado al respecto para dar a conocer detalles de lo sucedido.

Noticia al Día