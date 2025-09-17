Miércoles 17 de septiembre de 2025
"Pa' toda la vida", el tema que compuso Jonathan Jaraba y toca armoniosamente en el acordeón Carlos Humberto López

Si algo tuvo claro el cantautor colombiano Jonathan Jaraba, mejor conocido como “El Meke” es que con el lanzamiento de…

Por Isidro Lopez

“Pa’ toda la vida”, el tema que compuso Jonathan Jaraba y toca armoniosamente en el acordeón Carlos Humberto López
“Pa’ toda la vida”, el tema que compuso Jonathan Jaraba y toca armoniosamente en el acordeón Carlos Humberto López
Si algo tuvo claro el cantautor colombiano Jonathan Jaraba, mejor conocido como “El Meke” es que con el lanzamiento de “Pa’ toda la vida” grabado junto con el reconocido acordeonero Carlos Humberto López, lograrían conectar con el sentimiento más puro de cada ser humano que anhela a un gran amor.

Con esta canción ambos artistas del género vallenato romántico no solo honran al amor verdadero y eterno, sino que también logran que su público se identifique con este sencillo que narra la historia de una persona que ha estado en las buenas y en las malas, abrazando errores y compartiendo sueños con la persona que desea tener toda la vida a su lado.

Con un sonido fresco y cargado de sentimiento, “Pa’ Toda La Vida” es más que una canción: es una carta abierta al amor, un festejo íntimo convertido en música que invita a las parejas a dedicarla, cantarla y vivirla.

Este lanzamiento tiene un valor especial para el acordeonero venezolano que durante años destacó por tocar junto con El Binomio de Oro, pues se unió nuevamente con Jonathan Jaraba, marcando así el reencuentro musical entre Carlos Humberto López y su excompañero de la emblemática y reconocida agrupación vallenata.

Después de años de amistad y caminos musicales paralelos, ambos artistas se unieron nuevamente para dar vida a una obra que nace de la complicidad y el respeto mutuo.

“Esta canción es un agradecimiento a la vida y al amor. Es un canto a esa persona que me acepta con mis errores, que camina conmigo y con la que sueño estar pa’ toda la vida. Hacerla al lado de Carlos Humberto López ha sido un regalo inmenso; somos grandes amigos y reencontrarnos en la música me llena de felicidad”, expresó “El Meke”.

Con “Pa’ Toda La Vida”, Jonathan Jaraba, compositor de esta muy melodiosa y romántica canción, reafirma que está más que dispuesto a defender el amor, conectarse con ese sentimiento tan puro. Mientras que Carlos Humberto López logró transmitir todo el romanticismo con melodiosas notas del acordeón y expresarlo gratamente para su público con quien conecta rápidamente al presentarles un nuevo sencillo que muestra otra historia auténtica manteniéndose con su línea musical con la que ha creado un sonido único y muy personal.

“Me parece un tema hermoso, diferente, fresco y actual. Además, representa un himno más al amor a honrar a esa persona amada o que se anhela tener al lado siempre, por eso cada melodía tiene plasmado ese sentimiento tan bonito”, dijo López.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y puede ser dedicado a esa persona especial con la que quieren estar “Pa’ toda la vida”.

