Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Padre entregó a su propio hijo a las autoridades por asesinar a un joven mientras jugaba carnaval en Yaracuy

Otros dos jóvenes siguen prófugos de la justicia

Por Greily Nuñez

Padre entregó a su propio hijo a las autoridades por asesinar a un joven mientras jugaba carnaval en Yaracuy
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El asesinato del joven, Greiber José Aguilar Silva, de 18 años, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades policiales de Yaracuy.

Lee también: Asesinaron a joven por mojar a dos hombres mientras jugaba carnaval en Yaracuy

El crimen ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando Aguilar jugaba carnaval y mojó a varias jóvenes, conllevando a su furia. Uno de estos sacó un arma de fuego y le disparó.

Las balas dejaron sin vida al joven mientras que otro resultó gravemente herido, quedando identificado como, Yohandry Gialdran Montoya Linarez, de 20 años.

Lo entregó su padre

En total hay tres adolescentes señalados en el crimen. Uno de ellos fue entregado por su propio padre al comando del Sipey y los otros dos fueron identificados por sus alias como “El Mayita” y “El Zurdo”, quienes siguen prófugos, así lo dio a conocer el medio Yaracuy al Día.

Según información confidencial, el que fue puesto a derecho, figura como el autor material, por ser quien detonó el arma de fuego contra Aguilar y Montoya, mientras que los otros dos amigos son señalados de cooperadores, pues los tres estaban juntos para el momento de lo ocurrido.

Además se conoció, que el armamento usado por el menor para cometer el crimen también fue incautado como parte de las evidencias colectadas en la investigación del caso que realiza la fiscalía N°9 del Ministerio Público del estado Yaracuy junto a funcionarios del Sipey.

Lo que no se pudo conocer es a quién pertenece la escopeta que utilizó el adolescente para cometer el asesinato.

Será llevado a un albergue

Homicidio intencional calificado por motivos fútiles y lesiones personales leves fueron los delitos imputados al adolescente de 16 años.

En la audiencia de presentación, el tribunal acordó como centro de reclusión la Entidad de Atención Manuel Segundo Álvarez, ubicado en el sector Nuevo Cocorote del municipio Cocorote, conocido como el «albergue de menores», pero debe esperar que el cupo sea asignado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Mientras eso es canalizado, el menor permanecerá en la sede del Servicio de Investigación Penal de Yaracuy (Sipey) de la Policía regional.

Noticia al Día / Yaracuy al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ministro Héctor Rodríguez anuncia distribución de un millón de uniformes escolares en todo el país

Ministro Héctor Rodríguez anuncia distribución de un millón de uniformes escolares en todo el país

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

Noticias Relacionadas

Economía

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Al Dia

Plan de Asfaltado e inspección del Plan Cayapa en el Hospital Parra León marcan gira del gobernador Caldera en Miranda

En los Puertos de Altagracia, específicamente en el territorio comunal Samuel Robinson, el mandatario zuliano inició el Plan de Asfaltado
Al Dia

Regresa a los escenarios norteamericanos Whitney Houston, después de 13 años de su fallecimiento: La magia de la IA

Los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai ,realizaron el proyecto para honrar el legado de la famosa cantante
Nacionales

Vicepresidenta anuncia preparativos para las ferias navideñas

Dichas ferias estarán desplegadas en diversos puntos y mercados del país, con productos para la elaboración de los platillos navideños

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025