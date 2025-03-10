Padre entregó a su propio hijo a las autoridades por asesinar a un joven mientras jugaba carnaval en Yaracuy

El asesinato del joven, Greiber José Aguilar Silva, de 18 años, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades policiales de Yaracuy.

El crimen ocurrió el pasado 5 de marzo, cuando Aguilar jugaba carnaval y mojó a varias jóvenes, conllevando a su furia. Uno de estos sacó un arma de fuego y le disparó.

Las balas dejaron sin vida al joven mientras que otro resultó gravemente herido, quedando identificado como, Yohandry Gialdran Montoya Linarez, de 20 años.

Lo entregó su padre

En total hay tres adolescentes señalados en el crimen. Uno de ellos fue entregado por su propio padre al comando del Sipey y los otros dos fueron identificados por sus alias como “El Mayita” y “El Zurdo”, quienes siguen prófugos, así lo dio a conocer el medio Yaracuy al Día.

Según información confidencial, el que fue puesto a derecho, figura como el autor material, por ser quien detonó el arma de fuego contra Aguilar y Montoya, mientras que los otros dos amigos son señalados de cooperadores, pues los tres estaban juntos para el momento de lo ocurrido.

Además se conoció, que el armamento usado por el menor para cometer el crimen también fue incautado como parte de las evidencias colectadas en la investigación del caso que realiza la fiscalía N°9 del Ministerio Público del estado Yaracuy junto a funcionarios del Sipey.

Lo que no se pudo conocer es a quién pertenece la escopeta que utilizó el adolescente para cometer el asesinato.

Será llevado a un albergue

Homicidio intencional calificado por motivos fútiles y lesiones personales leves fueron los delitos imputados al adolescente de 16 años.

En la audiencia de presentación, el tribunal acordó como centro de reclusión la Entidad de Atención Manuel Segundo Álvarez, ubicado en el sector Nuevo Cocorote del municipio Cocorote, conocido como el «albergue de menores», pero debe esperar que el cupo sea asignado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Mientras eso es canalizado, el menor permanecerá en la sede del Servicio de Investigación Penal de Yaracuy (Sipey) de la Policía regional.

Noticia al Día / Yaracuy al Día