Padre mata a su hijo autista de nueve años en California

Un padre fue señalado como presunto responsable en la muerte de su hijo, de nueve años de edad, en Compton, California (EEUU).

El incidente ocurrió poco después de las 7:30 de la noche del sábado, en Haskins Avenue, cerca de Visalia Avenue, según el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles.

Al llegar, los agentes localizaron al pequeño en el patio trasero de la residencia, con una herida de bala en el cuerpo. El niño estaba muerto.

Luego de su hallazgo, los detectives se centraron en el padre biológico del niño como sospechoso, reseña Eyewitness News.

Por su parte, la madre del niño, Creole Green, dijo que su hijo presentaba trastorno del espectro autista.

«Mi objetivo era darle las enseñanzas adecuadas y todas las cosas que necesitaba para navegar por este mundo de forma independiente algún día», dijo Green. «Estoy devastada porque la vida de mi hijo, se le cerró la puerta a los nueve años», manifestó la madre.

Agregó que el niño estaba en la casa de su abuelo cuando ocurrió el tiroteo.

