Viernes 19 de septiembre de 2025
Padre mata a su hijo autista de nueve años en California

Un padre fue señalado como presunto responsable en la muerte de su hijo, de nueve años de edad, en Compton,…

Greily Nuñez

Un padre fue señalado como presunto responsable en la muerte de su hijo, de nueve años de edad, en Compton, California (EEUU).

El incidente ocurrió poco después de las 7:30 de la noche del sábado, en Haskins Avenue, cerca de Visalia Avenue, según el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles.

Al llegar, los agentes localizaron al pequeño en el patio trasero de la residencia, con una herida de bala en el cuerpo. El niño estaba muerto.

Luego de su hallazgo, los detectives se centraron en el padre biológico del niño como sospechoso, reseña Eyewitness News.

Por su parte, la madre del niño, Creole Green, dijo que su hijo presentaba trastorno del espectro autista.

«Mi objetivo era darle las enseñanzas adecuadas y todas las cosas que necesitaba para navegar por este mundo de forma independiente algún día», dijo Green. «Estoy devastada porque la vida de mi hijo, se le cerró la puerta a los nueve años», manifestó la madre.

Agregó que el niño estaba en la casa de su abuelo cuando ocurrió el tiroteo.

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Noticias Relacionadas

Zulia

Periodista afectado en accidente de tránsito en Maracaibo asegura "que no hay respuesta"

El periodista Santos Luzardo Morán y su hijo, Rafael Hely Morán, resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido…
Nacionales

Autoridades atienden afectaciones por las precipitaciones en Falcón

El director de Protección Civil Falcón, Joe Cabos, informó que en el municipio Carirubana de la ciudad de Punto Fijo,…
Internacionales

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 19 de septiembre, a la Corte Suprema que le permita aplicar una…
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…

