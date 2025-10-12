Padrino López: ¡Ninguna potencia extranjera volverá a profanar este suelo sagrado!

El ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en el que expresa su profundo orgullo por el legado de figuras emblemáticas como el Cacique Guaicaipuro, Terepaima, Apacuana, Tiuna, Urimare, Manaure, Paramaconi y Tamanaco.

En este día significativo para Venezuela (533 años de la Resistencia Indígena), Padrino López recordó que "hace más de cinco siglos, los pueblos originarios de la región se enfrentaron a la llegada de un imperio insaciable, ansioso de poder y riquezas".

El ministro subrayó que cada venezolano es heredero del grito emancipador de los próceres indígenas. "La batalla que libramos hoy es la misma de hace 500 años: la defensa del derecho a la autodeterminación, la búsqueda de paz, igualdad, justicia social y respeto por la diversidad étnica y cultural".

"¡Nos inspira la resistencia ancestral!… ¡Ninguna potencia extranjera volverá a profanar este suelo sagrado!", concluyó este comunicado el Ministro de Defensa.

Foto: Globovisión

Noticia al Día