Padrino López tras despliegue del plan “Independencia 200” en Aragua, Falcón y Zulia: “Que nadie se quede por fuera”

En pleno desarrollo del ejercicio militar "Independencia 200″, activado por orden del presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, supervisó este viernes 10 de octubre las operaciones en los estados Aragua, Falcón y Zulia, enfatizando la "fusión popular-militar-civil" como pilar para enfrentar cualquier amenaza externa.

Este despliegue integral, que forma parte de 27 acciones territoriales específicas, busca fortalecer la resistencia activa, prolongada y ofensiva permanente de la nación ante posibles agresiones, particularmente en el contexto de las tensiones con Estados Unidos en el mar Caribe.

Noticia al Día/RRSS