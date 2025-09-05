Países de la Celac expresan su "profunda preocupación" por despliegue militar en la región

Los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) expresaron este viernes, 5 de septiembre, a través de un comunicado, su profunda preocupación por el reciente despliegue militar extra-regional en la región.

A través del texto difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, los miembros recuerdan que América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz, compromiso adoptado por todos los Estados miembros y sustentado en principios como: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.

En el texto, también se destaca el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), que constituye un hito histórico que convirtió a la región en la primera zona densamente poblada del mundo libre de este tipo de armamento.

La Celac reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico de manera prioritaria, aumentando la cooperación y la coordinación regional e internacional en el marco del respeto al Derecho Internacional y cumpliendo con los marcos legales y convenios internacionales vigentes.

Los países miembros hacen un llamado a promover un entorno seguro y reiteran su firme compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región.

