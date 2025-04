Palmarejo celebró doble

El primer año de su reapertura y los 42 de fundación constituyeron un motivo de lujo para que Palmarejo de Georgos celebrase con su comunidad, la noche del sábado. Evocando y reconociendo la importancia de la bohemia en Maracaibo, con lugares ahora legendarios, como Los Almendros, el Stú Ricardo, Los Abedules, entre otros, Noticia Al Día publica hoy una crónica de su colaborador especial, Alexis Blanco, arte y parte de la gran conmemoración. Leamos:

PALMAREJO ENCANTADO…Briosa transcurrió esa noche del pasado sábado, en la esquina donde el pintor Francisco Verde con un mural puso a besarse a los amantes públicos, el cruce de Colón con Carabobo, donde está situado ese lar de ángeles y fantasmas, el Palmarejo de Georgos, el bar de Mery Paterantonakis, muy de fiesta pública celebrando un nuevo aniversario.

Doña Mery, en su atalaya bendita, protegida por Érika (de cumpleaños al día siguiente) y por Rafael, sus cotidianos ángeles custodios. Anfitriones constantes en ese bar único.

Una velada sonora y emotiva, suerte de guinda para un precioso quesillo hecho por este insecto gordísimo que ahora mismo intenta escribir una crónica precisa de lo que ahí aconteció artística y culturalmente durante la velada sabatina.

Noche de ronda donde, como siempre, como nunca, brilló el talento actoral de Henri Semprún y su precioso alter ego, la noble Señora de Maracaibo, Marucha Boscán, quien cosecha sus enamorados y enamoradas como arroz cada vez que sale a escena. La de Palmarejo también.

Ella animó una fiesta mollejúa, pulcra y digna de ese marco espléndido de ciudad recuperada que la Corpozulia del general Reverol (al Néstor lo que es del Néstor) ha venido transformando, en silencio estruendoso, con la comunidad aliada y en paz, tal como se sintió durante esta intensa y hermosa fiesta popular sabatina.

Un festejo delicioso y lupuloso, of course, animado por mis bienamados Ilya Izaguirre y María Elena Beltrán Purica, comediantes de alto vuelo impromptu, quienes fueron presentando a un conjunto de regias personalidades creativas, en un concierto portentoso y feliz, uno de esos milagros que suelen suceder en El Saladillo de antaño, entre los vestigios de las ya no tan tristes casas que Rafael Caldera mandó a destruir, una tras otra, en tiempos aquellos para el olvido.

UNOS FANTASMAS BIEN CONCITADOS…Y para el recuerdo, para evocar y presentar a tantos fantasmas de aquel antiguo Palmarex, invitaron a esta patética imitación del Gordo José Lezama Lima en que me he ido convirtiendo. Por ahí quizás inserte para acompañar esta crónica unas imágenes que con mi propio “iPhone Thania” me hiciera mi compadrito del alma, Ender Colina, mi primer gran abrazo de la tarde.

Luego llegarían preciosidades de mi vida bohemia, gente como Marisol Colina y Milagros Sánchez; los “Salonmichelenistas 2024”, artistas Omar Patiño y Abdénago Mendoza; también con júbilo saludaríamos a los artistas Manuelito Hernández y a José Enrique González; los carnalitos de Arte Cultura y Saberes, Cynthia Tariche y Gustavo Villarroel; a colegas magistrales como Miriam Franco, César Bardesantas, Ilich Carvajal Centeno y Juan Carlos Guillén, así como Maikol Troconis, director de la emisora FM del mercado Las Pulgas; abracé también con sumo regocijo a Keyla González y a Ronnie Vanegas; con ellos, todos esos muchachos que desde la indispensable Feda vienen animando y recreando un presente muy digno de su pasado, digo, de los fantasmas que nos atornillan a la sensación de futuro “pluscuamperfecto y mágico”.

Gente de teatro y poesía tan sentida en mis pareceres: Nereyda Perez, Adelfa Giovanni, Juliette de la Cruz, Álvaro Barros, Ángel Marín Sánchez, Romer Urdaneta y Ana Torres y, cuánto orgullo, así podría extenderse este monólogo hasta la madrugada con tan sólo nombrar a esa pléyade pletórica de ciudadanía bohemia que en ese espacio sagrado de Mery impone su ley todos los días: bienestar y pensamiento generoso y proactivo. Es absolutamente bella la gente que florece en Palmarejo. Que bebe y brinda y conversa y marca ruta hacia territorios de delirio y asombro.

Cuando comencé a hablar, digo, a evocar aquel Palmarejo de finales del siglo pasado, nada impidió esta nostalgia que ahora desgrano, cual mazorca de memoria tierna. Recordaba cada tarde caliente, tipo tres a cuatro, cuando salía de trabajar la jornada reporteril cultural en el Panorama que me cultivaba en sus jardines como una exótica orquídea alucinada y entonces enfilaba mi Renault 18 o Festiva o EcoSport, mis tres carros en el tiempo, hacia esa esquina donde proseguiría con mi trabajo.

Porque, como reportero “cultural y artístico, recreativo y didascálico”, es decir, como Reportero, entrar a Palmarex a tomarse unas muy frías y pico ellas, con sus trajecitos helados listas ya para casarse conmigo, era formalizar un trabajo único. En cada mesa podrías darte banquete con los tertuliantes y sus perplejos temas de conversación.

Tipos tan increíblemente prolíficos en ideas y pensamientos y quehaceres literarios o audiovisuales, todos estos héroes de la Tierra de Cascabeles y el Tahur Town de Blas Perozo Naveda; el Batiburrillo de César Chirinos vestido con su Traje de Etiqueta; los recitados perfectos de actores como el palestino Orlando José Atique Flefil o el poeta Ramón Elías Pérez Martínez (quien me prestaba ahí mismo su carro para ir un momentico a La Puerta con una novia inquieta); aún entro a Palmarex y escuchó la risa estrambótica de José Sideregts, alias Pepe El Pollero, quien no resistía los magistrales cuentos muy vistosos y cargados de inteligencia creativa del maestro Juan Mendoza, a quien los músicos como Havid Sánchez, Laurencio Zambrano o Iván Trejo siempre querían escucharle y beberle sus historias verídicas de cuando estuvo en Woodstock escuchando, viendo y sintiendo como estaba ahí mismito cambiando el mundo forever…Y veía la sonrisa de Kamala, la novia del Pandit, y una y mil veces abrazaba a Sol Janine Sosa, a nuestro muy gordo bello Luis Guillermo Hernández; luego iba hasta el rincón de la cantina para impregnarme del poder generoso de Javier y de Enrique, quienes de vez en cuando la vida concertaban alguna cita propia de un bar donde la bohemia era una representación del famoso cristal checo, quedando claro que también en Bohemia se sembraba un lúpulo tan exquisitamente amargo como el de la cercana región de Pilsen. Ningún tema escapó o escapa a esta onda Heisenberg, donde todo asunto vital es discernido y estudiado entre un bullicio que recuerda a los borrachos aquellas lecciones de Diego Barboza acerca de la Escuela de Atenas.

Esa misma Escuela de Palmarejo que un día inmortalizó el Mendoza y que en ese recinto se exhibe cuál talismán prodigioso de la rumba hecha viva cátedra. Todos mis fantasmas pululan en mi gabinete AB cada vez que entro al lar de mis amores. Podría volver a amanecer llorando y evocando a tantas personalidades del underground maracucho, en ese espacio cultural y serio…

ESTE SHOW DEBE CONTINUAR…Durante toda la semana desfilaron los parroquianos benditos que habitan este cosmos Palmarex…Las muñequeras de Dios héroe en Palestina, Raiza Corredor y Soraima Luzardo exhiben ahí en Palmarex un trabajo conmovedor y declarado contra cualquier bis genocida. Luego comenzó el espectáculo musical donde también brilló con abnegada virtud el talento multiplicado de lo que ahí se define como “Los Hijos de Palmarejo”. Dios me los bendiga a todos:

PALMAREJO HOY MAÑANA Y SIEMPRE…Puntual, seis de la tarde, sábado 14 de septiembre 2024, comenzó el pequeño gran Festival Musical conmemorativo del aniversario de Palmarejo de Georgos, en una sencilla tarima ubicada mirando hacia la Plaza Baralt…El espíritu de la celebración la condensó Érika Rojas: “Este cierre es de todos y para todos . Por amor a lo que nos une y dándole valor resaltando a calle Carabobo aún más . Solo nosotros podemos darle vida. Gracias a todos por tan bonita disposición…”.

Botón de inicio:



Malena e Ilya dieron la Bienvenida a los presentes y expusieron el plan y el motivo del rico viaje del día hacia la noche ataviada del fulgor Palmarex. Ellos anunciaron al periodista Alexis Blanco, quien formalizó la salutación cívica de rigor y habló emocionado de lo que representa Palmarejo en Maracaibo, de la calle Carabobo en esta nueva y multicolor etapa y lo que significa para los que hacen vida en el centro de la urbe.

Talento Urbano, Sopa Seco y Jugo junto con Enrique Rincón Canaán, la debutante banda “maracucho neogrunge” Flowers y los maestros del trío Evil Blues, Gabriel Torres, Juan Ordóñez y Mauro Pérez, concitaron sus talentos para una sonata múltiple y cargada de esencias rítmicas universales y locales. Delicioso coctel de virtuosos afanes que aún cimbran estas caderas enamoradas de Maracaibo.

¡Y DICE!…Carlos Drumond de Andrade nos recuerda, evocado desde su compatriota brasileño, Enmanuel “Maneco” Matos, otro asiduo palmarejista, junto con Hernando El Pelón Jaramillo ¡Orfeo, reúnete! llama tus dispersos y conmovidos miembros naturales y límpido reinaugura el ritmo suficiente que, nostálgico, en la nervadura de las hojas se limita, cuando no forma en el aire, siempre estremecido, una espera de fustes, sorprendida…”.

Chispa para qué Malena e Ilya presenten a TALENTO URBANO, agrupación conformada por cinco integrantes que emprendieron, en esas mesas de la tradición rumbera, con una idea dentro de el espacio donde se formó y realizaron sus primeros ensayos . Uno de los integrantes de gran trayectoria musical como lo es Frank Michell, junto con el maestro Jairo Pulgar y luego dos hermosas chicas que nos recordaron a Doris Salas y a Gladys Vera guarachera…La grey bailó y echó ese pie con su música deorganito, mientras brindaba con las birras que donará Polar.

Dios brindaba conmigo: “Orfeo, te llamamos, baja al tiempo

y escucha: sólo al decir tu nombre, ya respira la rosa trimegista, abierta al mundo”.

Fue entonces cuando llegó ese exquisito instante de escuchar las notas espléndidas, rítmicas y poderosas de SOPA SECO Y JUGO, donde el cantante y bajista David Vílchez, el percusionista Douglas Araujo y el guitarrista Axel Rodríguez, tocaron junto con Frontierizo, verbo y gracia, el personaje melomaníaco del maestro Enrique Rincón Canaán, con su voz y teclados y esa idea de enmascararse y dejar fluir desde lo más profundo de su alma una mezcla acompasada de tonos y guiños litúrgicos.

Música popular está de SS&J, que parte de historias muy cotidianas que luego se entretejen con los hilos del humor y la inteligencia musical proactiva para producir una secuencia melódica muy personal y que te menea a juro lo poco que te quede de tieso. Después invitaron al gran juglar de Las Pulgas, David Corobo, quien rapeó con riqueza esos versos que saludaban la creatividad conservada en el Palmarex.

Luego subieron a la tarima los talentosos muchachos de FLOWERS. Miriam Franco y Omar Patiño tienen a su muchacho ya grande tocando y creyendo y sintiendo en esta Banda. Flowers está integrada por: Juan Diego Rincón (líder de la agrupación, voz principal), Luis Miguel Romero (guitarra acústica), Leonardo Vizcaíno (guitarra eléctrica), Alejandro Lara (violín), quienes estudian en el conservatorio de música José Luis Paz, en Maracaibo e integran el Coro Juvenil del Conservatorio que dirige la profesora Moreana Medina. Su propuesta músical consiste en proyectar la música rock and pop en español y darse a conocer con temas de inspiración propia.

Algunos covers que ejecutan son: Caramelos de Cianuro, Soda Stereo, Los Mesoneros, Lasso, Harry Styles. Flowers inició este mismo año en el mundo del espectáculo y aspiran continuar para seguir conquistando escenarios con su música y su estilo propio.

EVIL BLUES eleva el buen Blues a categoría de reino almado. El hijo de Marisol Ferrari oficia de una manera sublime su liturgia de cuerdas capciosas, mientras que él bajo de Juan Ordóñez se mueve con solvencia orfeica entre las batucadas profundas y en tiempo de gracia tocadas por Mauro Pérez.

Síncopa y cadencia del artilugio musical que nació en aquel cruce de caminos que ellos convierten en encuentro de esquinas, Colón y Carabobo, donde quizás un BB King amanecido se encuentra con, imaginémoslo, Bob Bush y el mismo Gabriel Torres, para tocar, imaginen plis, una bendición mañanera, cual espíritu del blues: despertar, abrir los ojos, ver la realidad ante uno…Este privilegio de verlos y escucharlos tocar a ellos en esa Escala de Siete Notas que por instantes ellos multiplican cual prestidigitadores blueseres. Seres del blues.

“Como para hacer un gran concierto muy pronto”, susurraba Enrique Rincón. Ojalá. Ese sitio bien podría devenir en ese epicentro de un movimiento musical vanguardista, harto contemporáneo pero sin olvidar que tenemos esta tradición que las canciones de Evil Blues nos instigaba , este memorioso Sábado por la Noche, en mi Palmarex, nuestro Palmarejo de Georgos, donde la bohemia adquiere dimensión de cátedra salvaje sobre el vivir.

Gracias a todos, mis Bienamados y Bienamadas..

Mi gente humilde, armónica y para nada sencilla…¡Salud!

Foto: Alexis Blanco





Foto: Alexis Blanco

Alexis Blanco

