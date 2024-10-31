Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Panamá anuncia multas a migrantes que crucen el Darién: este será el monto

Los migrantes que entren a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién, en su ruta hacia Estados…

Por A Vargas

Panamá anuncia multas a migrantes que crucen el Darién: este será el monto
Foto:agencia
Los migrantes que entren a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién, en su ruta hacia Estados Unidos, serán multados hasta con 5.000 dólares, advirtió este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

«Toda persona que ingrese al país […] violando los puestos de control migratorio, terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre 1.000 dólares y 5.000 dólares, según la gravedad de la infracción», dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

El migrante que no pague la multa no podrá salir de Panamá

El mandatario hizo estas declaraciones seis días después de que se publicara en la gaceta oficial un decreto ejecutivo que aumenta las multas a los migrantes, en un intento por frenar la entrada a través de la selva.

Según la nueva norma, el migrante que no pague la multa «no podrá salir del país» y, «de no contar con los recursos económicos para cumplir con la sanción impuesta, se procederá con su deportación».

Sin embargo, el decreto estipula que la sanción «debe ser ajustada para que sea accesible y [los migrantes] puedan pagarlo antes de abandonar el territorio nacional».

El Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Suramérica tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.

En 2023, más de 520.000 personas atravesaron la jungla, donde enfrentan peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y bandas criminales que roban, violan y matan.

Otros llegan heridos y sin dinero a los puestos de control panameños, donde se entregan servicios básicos a los migrantes, antes de que sigan su periplo hacia la frontera con Costa Rica.

¿Cuántos migrantes han entrado a Panamá por el Darién en lo que va de año?

En lo que va de año cerca de 283.000 migrantes han entrado a Panamá por la selva, según cifras oficiales, 37% menos que en el mismo período de 2023. La gran mayoría son venezolanos, aunque también hay colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos.

«El mes de septiembre fueron 25.111 migrantes y al día de hoy estamos en 21.542 más o menos» en octubre, afirmó Mulino.

El gobierno panameño inició un programa, financiado por Estados Unidos, para deportar a quienes cruzan el Darién. El asunto migratorio es clave en las elecciones estadounidenses del martes.

Hasta ahora más de un millar de migrantes han sido deportados bajo este plan, que no se aplica a los venezolanos porque Caracas prohibió el ingreso de aviones procedentes de Panamá por los cuestionamientos a la controvertida reelección de Nicolás Maduro, el 28 de julio.

«Esperamos seguir todas las semanas con estos vuelos de repatriación», indicó Mulino.

Con información de AFP

