Pānna celebra su cuarto aniversario transformando sus espacios y servicios

En su sede ubicada en el Centro Comercial Terraza 77 de Maracaibo, la noche del viernes 15 de agosto, Pānna…

Por Isidro Lopez

Pānna celebra su cuarto aniversario transformando sus espacios y servicios
Pānna celebra su cuarto aniversario transformando sus espacios y servicios. Foto: Isidro López
En su sede ubicada en el Centro Comercial Terraza 77 de Maracaibo, la noche del viernes 15 de agosto, Pānna celebró sus cuatro años presentando una transformación de sus espacios y servicios para convertirse en el sitio ideal para compartir con amigos o familia.

En una noche llena de sabor y música, Pānna realizó una cata de coctelería y licores Santa Teresa, además de una degustación de su nuevo menú que mantiene su tradicional calidad famosa desde sus inicios.

Excelentes pizzas. Foto: Isidro López

Durante la noche, los invitados disfrutaron de la música del DJ Chato, grupo 5ta. Nota y una formidable presentación de la cantante zuliana Rosse.

Los mejores licores nacionales e intrenacionales. Foto: Isidro López

Pānna ofrece variedad de platos y bebidas, por lo que puede ser el sitio adecuado para reunión de trabajo, tarde de café con amigos, compartir en familia, after office con buenas copas de vino, una buena cena o comerse un sabroso postre.

Buena noche de música. Foto: Isidro López

El lugar tiene cinco líneas de negocio; Bodegón con los mejores licores nacionales e internacionales. Restaurante con gran variedad de platos, Pizzería con sus famosas propuestas, Panadería y Charcutería, Pastelería y cafés.  

Variado menú. Foto: Isidro López

Pānna los espera en el Centro Comercial Terraza 77. El horario de atención es de lunes a domingo de 12pm a 12am.

Postres para pasar una buena tertulia. Foto: Isidro López

Su cuenta de Instagram es @somospanna donde pueden revisar su menú y ofertas. También tienen el WhatsApp 584124694649 para el servicio de delivery para toda la ciudad.

Rosse puso la buena música. Foto: Isidro López

