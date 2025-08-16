Pānna celebra su cuarto aniversario transformando sus espacios y servicios

En su sede ubicada en el Centro Comercial Terraza 77 de Maracaibo, la noche del viernes 15 de agosto, Pānna celebró sus cuatro años presentando una transformación de sus espacios y servicios para convertirse en el sitio ideal para compartir con amigos o familia.
En una noche llena de sabor y música, Pānna realizó una cata de coctelería y licores Santa Teresa, además de una degustación de su nuevo menú que mantiene su tradicional calidad famosa desde sus inicios.
Durante la noche, los invitados disfrutaron de la música del DJ Chato, grupo 5ta. Nota y una formidable presentación de la cantante zuliana Rosse.
Pānna ofrece variedad de platos y bebidas, por lo que puede ser el sitio adecuado para reunión de trabajo, tarde de café con amigos, compartir en familia, after office con buenas copas de vino, una buena cena o comerse un sabroso postre.
El lugar tiene cinco líneas de negocio; Bodegón con los mejores licores nacionales e internacionales. Restaurante con gran variedad de platos, Pizzería con sus famosas propuestas, Panadería y Charcutería, Pastelería y cafés.
Pānna los espera en el Centro Comercial Terraza 77. El horario de atención es de lunes a domingo de 12pm a 12am.
Su cuenta de Instagram es @somospanna donde pueden revisar su menú y ofertas. También tienen el WhatsApp 584124694649 para el servicio de delivery para toda la ciudad.
