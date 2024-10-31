Papa Francisco nombra como obispo de San Cristóbal a monseñor Lisandro Rivas

El papa Francisco nombró a monseñor Lisandro Rivas -actual obispo auxiliar de Caracas- como nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal.

Rivas fue obispo auxiliar de Caracas el 23 de diciembre de 2021 y tomó posesión el 12 de marzo de 2022.

Monseñor Lisandro Rivas es director del Instituto Nacional de Pastoral (Inpas), miembro de la Comisión Episcopal para la vida consagrada y la Comisión para las misiones, el indigenismo y los afroamericanos.

Rivas nació en Trujillo el 17 de julio de 1969, y fue ordenado sacerdote el 19 de agosto de 1995.

Saludamos a Monseñor Lisandro y le ofrecemos nuestras oraciones por el éxito pastoral de su nueva misión. https://t.co/yOBFRDx38Q pic.twitter.com/0UQkEMz1od — Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) October 31, 2024

Noticia al Día / Conferencia Episcopal Venezolana CEV