Papa Francisco nombra como obispo de San Cristóbal a monseñor Lisandro Rivas

El papa Francisco nombró a monseñor Lisandro Rivas -actual obispo auxiliar de Caracas- como nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal.
Rivas fue obispo auxiliar de Caracas el 23 de diciembre de 2021 y tomó posesión el 12 de marzo de 2022.
Monseñor Lisandro Rivas es director del Instituto Nacional de Pastoral (Inpas), miembro de la Comisión Episcopal para la vida consagrada y la Comisión para las misiones, el indigenismo y los afroamericanos.
Rivas nació en Trujillo el 17 de julio de 1969, y fue ordenado sacerdote el 19 de agosto de 1995.
Noticia al Día / Conferencia Episcopal Venezolana CEV